Состоявшаяся 13 сентября свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова до сих пор в центре внимания. Каждый, кому не лень, стремится прокомментировать это событие.

Состоявшаяся 13 сентября свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова до сих пор в центре внимания. Каждый, кому не лень, стремится прокомментировать это событие.Не остался в стороне и телеведущий Владимир Соловьев. Он выступил в программе "Полный контакт", где рассказал о своем отношении к торжеству.По мнению журналиста, это не свадьба, а шоу чудаков: "Взяли фриков – получаешь шоу фриков".Он отметил, что ничего другого от Ксении и Константина не ожидал, сообщает ."А чего еще вы ждали от этих людей? Благочестия? Хорошего вкуса?" – спросил Соловьев.Однако далеко не все согласны с его мнением. Многие звезды шоу-бизнеса признали, что это было поистине незабываемо, и назвали свадьбу Собчак и Богомолова событием года.На церемонии было около 300 гостей. Все, конечно, пришли с подарками. Особенно если учесть, что прагматичная Ксения заранее составила список вещей, которых ожидала в качестве презентов.Одним из сюрпризов стал сертификат в элитный роддом "Лапино". Как писали , именно там появился на свет первенец светской львицы – сын Платон.