Представители команды УМВД России по Владимирской области завоевали «серебро» и «бронзу» в личных зачетах.

В Красноярске завершился лично-командный Чемпионат МВД России по боксу.Спортивный турнир среди территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России проходил с 9 по 15 сентября.Соперниками команды УМВД России по Владимирской области выступили 250 полицейских-спортсменов, представивших 34 региона России.Финальные поединки, в которых определились лучшие, состоялись 15 сентября.В командном зачете среди территориальных органов внутренних дел второй группы победителем стала сборная команда УМВД России по Владимирской области.Владимирские полицейские вошли в число призеров и в личных зачетах. Сотрудник ОМВД России по Александровскому району младший сержант полиции Владимир Стрыгин стал вторым в весовой категории до 64 кг. Сержант полиции Тигран Узлин из МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и младший сержант полиции Джамал Батрутдинов из ОМВД России по Петушинскому району заняли третье место в весовой категории до 60 кг.Награды победителям вручали первый заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Ларионов.