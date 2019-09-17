Компания "Вертикаль" - застройщик микрорайона Веризино областного центра - признана банкротом. Но обманутых дольщиков не будет - обещает Александр Шамов.

Решение о банкротстве "Вертикали" принял владимирский областной Арбитражный суд 12 сентября. Разбирательство инициировали кредиторы. Напомним, сейчас в ведении фирмы ещё несколько недостроенных домов. Сегодня Александр Шамов заявил, что дольщикам бояться нечего. Дома будут достроены в срок. Дом номер 30 - до конца этого года, дома номер 14 и 17 - до конца следующего.Александр Шамов, представитель ООО "Вертикаль": "Вклады всех граждан застрахованы - не вклады, а договора. И как бы это подлежит возмещению. Закон процедуру подобную предусматривает. Но это в случае, так сказать, крайнего развития событий, которое мы сегодня даже не обсуждаем, потому что мы думаем, что не придется. Понимая, как тяжело у нас эти процессы идут, мы, я думаю, выйдем с честью. Как говорится, с голой попой, но на свободе."На официальном сайте департамента строительства запущен ресурс помощи дольщикам по включению их в реестр по передаче жилых помещений, будет работать горячая линия, а на следующей неделе проведут общее собрание. О времени и месте можно узнать на сайте департамента. В настоящее время фирмой руководит конкурсный управляющий - Михаил Шульман. Он обещает, что дальнейшая деятельность "Вертикали" будет прозрачной и пройдет под контролем Арбитражного суда. А также призывает дольщиков объединяться и создавать инициативные группы по каждому объекту.Михаил Шульман, конкурсный управляющий ООО "Вертикаль": "Первый вопрос - это удовлетворить требования о передаче жилых помещений - что касается дольщиков. А потом уже удовлетворить иных кредиторов по реестру. Соответственно, дольщики здесь прерогатива. Но опять же, говорю, что у нас есть другие кредиторы, которые тоже могут влиять на процесс."