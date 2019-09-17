Специалисты помогут в эти дни разобраться людям в жизненных ситуациях.

Специалисты помогут в эти дни разобраться людям в жизненных ситуациях.Сегодня по прямой телефонной линии можно уточнить все вопросы, касающиеся использования земельных участков, не относящимся к земельным угодьям. Время проведения линии с 14- до 15 ч . Тел.: 8(4922) 43-22-01Завтра тема разговора - предоставление госуслуг на территории нашего региона. Тел.: 8 (4922) 45-08-26И в среду, по тел.: 8 (4922) 53-33-96 ответят на вопросы граждан по объектам капитального строительства - изменения их характеристик, в том числе и после реконструкции.