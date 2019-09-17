Пожар в Александровском районе оставил без крыши над головой несколько семей. Есть погибший.

Пожар в Александровском районе оставил без крыши над головой несколько семей. Есть погибший. По информации пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме 69 по улице прудная в посёлке Красное пламя поступило накануне в 20.38. В доме на 10 квартир проживали в 7-ми. Прибывшие пожарные установили, что дом горит уже по всей площади 10*30 м. Установлено также, что в данном доме проживали 15 человек, в том числе 2 детей. Они покинули помещения до прибытия пожарных подразделений. В 22:50 было ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Позднее на месте пожара был обнаружен погибший, предположительно женщина, личность устанавливается. В 4:02 пожар был полностью ликвидирован. К ликвидации последствий пожара привлекались 14 человек и 5 единиц техники.Жильцы дома в настоящее время расселены по родственникам и знакомым. На 9:00 запланировано проведение КЧС в администрации Александровского района.