Отключения связяны с проведением работ по обследованию и оценке технического состояния антенно-мачтовых сооружений на объектах связи

В сентябре во Владимирской области будут проводиться внеплановые отключения телерадиовещания в связи с проведением работ по обследованию и оценке технического состояния антенно-мачтовых сооружений на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети. Информацию о населенных пунктах и отключаемых каналах можно уточнить на сайте