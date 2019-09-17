В этом году его темой стала "Владимирская земля - основа духовной нравственности и культуры".

В этом году его темой стала "Владимирская земля - основа духовной нравственности и культуры".Фестиваль был приурочен к 850-летию переноса столицы Руси во Владимир князем Андреем Боголюбским. Вопрос возведения ему памятника во Владимире стал одним из ключевых на конференции "Русского мира", он не решается уже десятки лет. Основные празднования прошли 15 сентября во Владимире. В них приняли участие Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.Владимир Киселев, председатель Заксобрания Владимирской области: "Сегодня мы с вами, дорогие друзья, живем в непростом, постоянно меняющемся, сложном мире. И наша задача - сегодня делать все возможное для единения россиян, для укрепления православной веры, нашей духовности и нашего русского духа."