Фигуранты под угрозой насилия требовали от одного из акционеров фонда передать им право собственности на имущество...

«На основании материалов уголовного дела о вымогательстве права собственности на имущество у акционеров одного из пенсионных фондов приговором суда признаны виновными девять граждан», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как сообщалось ранее, фигуранты под угрозой насилия потребовали от одного из акционеров фонда передать право собственности на имущество. Опасаясь за своих родственников, потерпевший совершил передачу акций на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Однако после осуществления сделки участники группы преследовали потерпевшего до его дома, где, в свою очередь, похитили принадлежащие ему денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы.В ходе расследования установлено аналогичное противоправное деяние в отношении еще одного акционера общества.Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 200 млн рублей.Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». У самого пенсионного фонда приказом Банка России была отозвана лицензия.Всем задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии.В настоящее время приговором Пресненского районного суда г. Москвы за совершение вымогательства осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, девять граждан.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53