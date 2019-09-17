17.09.2019

2019-09-17 14:45:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (34(9683) от 17 сентября 2019 года).

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — КАЧЕСТВО УСЛУГ!

Актуальные вопросы реализации государственной миграционной политики Российской Федерации обсудили участники совещания-семинара, состоявшегося на базе физкультурно-оздоровительного комплекса и культурного центра УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



А УДАЧА — НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ!

В УВД по ТиНАО состоялось торжественное награждение полицейского-водителя комендантской группы МО МВД России «Щербинский» прапорщика полиции Игоря КОРПАЧЁВА. Начальник управления полковник полиции Шамиль СИБАНОВ вручил Игорю Александровичу Благодарность за смелость, проявленную при задержании правонарушителя. Читайте на странице 2.



ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Подробности на странице 2.



КАК СПАСЛИ КОСТИКА

В самую трудную минуту на помощь оказавшимся в трагической ситуации людям приходят полицейские. Потому что это их работа — выручать из беды. Подробности читайте на странице 3.



ВЕКОВОЙ РУБЕЖ СТЕПАНА НАЗАРЕНКО

Нынешний год для героя этой статьи — не просто особенный, а знаковый, буквально рубежный. Майору милиции Степану Константиновичу НАЗАРЕНКО, участнику Великой Отечественной войны, в начале 2019-го, 27 января, исполнилось сто лет. Продолжение на странице 3.



К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ

На минувшей неделе в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве прошёл торжественный выпуск слушателей — сотрудников ППСП. Ему предшествовал комплексный квалификационный экзамен, который на протяжении нескольких дней сдавали 6 учебных групп. Подробности читайте на странице 4.



ЗДЕСЬ КЛАДЕЗЬ СУДЕБ, ИНФОРМАЦИИ И ТАЙН

23 сентября 1918 года решением коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел». Вполне закономерно, что названная дата стала отмечаться как День образования информационных подразделений МВД России. Читайте на странице 5.



НА РОВНОМ ДЫХАНИИ

Знакомство с дежурной частью начнём, пожалуй, с её руководителя. Подъём у начальника дежурной части ОМВД России по району Алексеевский майора полиции Максима Крылова в 5.40. А в 7.15 он уже на рабочем месте. Впереди напряжённый рабочий день, и можно не сомневаться, что скучать от нехватки работы ни ему, ни его подчинённым наверняка не придётся. Продолжение на странице 6.



ДОЛЛАРЫ «ЧАСТНОЙ ЭМИССИИ»

Подполковник юстиции Илья ТАРАСЕВИЧ в настоящее время занимает должность начальника 1-го отделения 10-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. До назначения на указанный руководящий пост у этого опытнейшего юриста-практика находились в производстве уголовные дела по различным составам преступлений, в том числе и по фальшивомонетничеству. Продолжение на странице 7.



И ДЕСАНТНОЕ ПРОШЛОЕ НЕ ЗАБЫЛ...

Николай Быстрицкий родился 12 мая 1970 года в небольшом казахском городе Целинограде, в обычной рабочей семье. Детство его было как и у миллионов советских сверстников: детский сад, школа, спортивные секции. Читайте на странице 8.



ТАМ, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВЕ «СТИХИИ»

И водители, и пешеходы являются участниками дорожного движения, поэтому правила распространяются на тех и других. Однако не все следуют букве закона. Читайте на странице 8.



ГЕРОЕВ ВЕЧНО БУДЕТ ПОМНИТЬ РОССИЯ

Звание Героя Советского Союза с 1934 по 1991 год было присвоено 12772 гражданам за заслуги перед государством и народом. Подробности читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ИЗ «ГРУППЫ РИСКА»

К проблеме состояния и укрепления служебной дисциплины и законности в 1-м отделе полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве было привлечено пристальное внимание руководства на состоявшемся офицерском собрании. Подробности читайте на странице 11.



«КОСМОНАВТЫ» СЕЛИ В АПТЕКЕ

В Чертановском районном суде столицы оглашён приговор двум 23-летним разбойникам, выходцам с Северного Кавказа. Ближайшие восемь лет им предстоит провести в местах не столь отдалённых. Читайте на странице 11.



ДОСТОЙНЫЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Иван Дивов родился 24 ноября (5 декабря) 1706 года в дворянской семье с богатой родословной, в которой были люди именитые, в высоких чинах, на государевой службе состоявшие. Продолжение на странице 12.



ЧТО ТАКОЕ НАШ МОСКОВСКИЙ КИТАЙ

Вся эта обширная местность от храма Василия Блаженного (мне, автору, как и любому москвичу, всё же приятнее и роднее храм называть именно так, по-московски, а не Покровским собором или Ерусалимским или, что того хуже, — «на Рву») во всех её пределах была издревле богата хорошими строениями. Читайте на странице 12.



В ЭКСПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Не стоит удивляться, что в экспозиции истории Московского уголовного розыска достаточно широко представлена и деятельность специалистов-криминалистов. Читайте на странице 13.



ПРИВЕДИ В ПОРЯДОК СВОЮ ПЛАНЕТУ

«Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету», — так говорил Маленький принц в известном романе Антуана де Сент-Экзюпери. Эти слова кажутся особенно актуальными на масштабном экологическом субботнике «Зелёная Россия», который имеет всероссийский охват. Продолжение на странице 14.



КАНАДЦЫ ГОВОРИЛИ: «ЭТО БОЛЬШОЙ РАГ»

Советский хоккеист Александр Павлович Рагулин вписал своё имя в историю хоккея золотыми буквами. Читайте на странице 14.



В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Читайте на странице 14.



ГЕРМАНСКИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Реформой денежного обращения 1895—1897 годов, проведённой в бытность министром финансов С.Ю. Витте, в Российской империи был утверждён золотомонетный стандарт, по сути — золотой монометаллизм. Подробнее на странице 15.



ВСЕГДА НА ПОСТУ

Созданная в столице принципиально новая система обеспечения общественной безопасности и правопорядка — Московская городская народная дружина, задачей которой является оказание помощи полиции в обеспечении безопасности и правопорядка на публичных, массовых и спортивных мероприятиях, активно обеспечивала безопасность жителей столицы на прошедших выборах в Московскую городскую думу. Продолжение на странице 16.



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