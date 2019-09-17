Супруга герцога Сассекского, принца Гарри, Меган Маркл активно пытается восстановит пошатнувшуюся репутацию. Для этого ей пришлось использовать советы, данные Кейт Миддлтон.

Супруга герцога Сассекского, принца Гарри, Меган Маркл активно пытается восстановит пошатнувшуюся репутацию. Для этого ей пришлось использовать советы, данные Кейт Миддлтон.Герцогиня Сассекская крайне обеспокоена своим упавшим авторитетом. По данным инсайдера, именно по этой причине жена рыжеволосого принца просит советов у золовки. Кроме того, она не скрывает, что вдохновляется поступками и решениями Миддлтон.Стало известно, что Меган стала подражать Кейт. Это связано с тем, что герцогиня Кембриджская "всегда изящна и элегантна" и "интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев".Зарубежное издание Mirror сообщило, что супруга принца Гарри активно готовится показать себя с другой стороны. Она планирует в корни изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной.Отметим, что эта новость удивила многих британцев. Так как поговаривают, что между герцогинями настоящая вражда. В Сети регулярно появляются слухи об их очередных конфликтах.К слову, Маркл сама виновата в разрушении своей блестящей репутации. Прежде всего, причиной этому послужило закрытие от посторонних крестин ее с принцем Гарри сына. Вскоре после этого Меган снова допустила оплошность. Во время кампании в защиту окружающей среды они с мужем использовали частные самолеты.