Житель штата Орегон (США) Стю Макдоналд был настойчив и в борьбе с онкологическими заболеваниями, и в надежде разбогатеть. Ему дважды удалось излечиться от рака, а недавно он выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов США. Я очень везучий, — сказал Стю журналистам.

Житель штата Орегон (США) Стю Макдоналд был настойчив и в борьбе с онкологическими заболеваниями, и в надежде разбогатеть.Ему дважды удалось излечиться от рака, а недавно он выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Сообщается, что Стю каждую неделю покупал по лотерейному билету, и каждый раз жена желала ему удачи.Интересно, что на этот раз она забыла сказать "заветные слова", и именно тогда Макдоналд сорвал джекпот."Я очень везучий", — сказал он журналистам. — Дважды поборол рак, а теперь такое. Это невероятно".