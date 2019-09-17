Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп в преддверии встречи с итальянским Наполи в Лиге чемпионов заявил, что считает Манчестер Сити лучшим футбольным клубом в мире. Также он заметил, что его команду вряд ли можно назвать лучшей командой Европы в прошлом сезоне.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии встречи с итальянским "Наполи" в Лиге чемпионов заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшим футбольным клубом в мире. Также он заметил, что его команду вряд ли можно назвать лучшей командой Европы в прошлом сезоне."В прошлом сезоне мы были хороши в нужных моментах, поэтому и одержали победу в Лиге чемпионов. Но я не уверен, что нас можно назвать лучшей командой Европы", – цитирует Клоппа Sky Sports."Мы не можем считаться лучшими в Европе, потому что "Манчестер Сити" – лучшая команда в мире. А я слышал, что мы находимся с ней на одной планете", – добавил немецкий специалист.Напомним, что "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов сезона-2018/19 обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем турнира. "Манчестер Сити" в прошлом сезоне стал первым в чемпионате Англии.