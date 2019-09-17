В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский Локомотив на выезде сыграет с Байером. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с немецкой командой.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" на выезде сыграет с "Байером". Главный тренер железнодорожников Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с немецкой командой."Смотрели матч "Байера" с "Боруссией", с "Хоффенхаймом" – все игры Леверкузена, – заявил Семин, слова которого приводит пресс-служба "Локомотива". – Первая игра всегда самая важная. Дальше сама ситуация подскажет – какое будет турнирное положение, какие футболисты будут здоровы. Нет смысла заглядывать далеко. Завтра самый важный матч".Помимо этого, Семин рассказал о травмированных футболистах: "сейчас травм переизбыток. Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.Также наставник московской команды сообщил, что в команде должны найти выход из сложившейся ситуации: "старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий".Напомним, матч "Байер" – "Локомотив" состоится в среду, 18 сентября и пройдет на поле "Бай-Арены" в городе Леверкузен, начало – в 22:00 по московскому времени. Обслужит встречу польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковским.