События, которые сейчас происходят в семье
Шукшиных, по накалу страстей с легкостью могут переплюнуть любой роман легендарного
Василия Макаровича. Знаменитый классик и представить не мог, что спустя десятки
лет его родственники погрязнут в череде скандалов и судебных разбирательств.
События, которые сейчас происходят в семье
Шукшиных, по накалу страстей с легкостью могут переплюнуть любой роман легендарного
Василия Макаровича. Знаменитый классик и представить не мог, что спустя десятки
лет его родственники погрязнут в череде скандалов и судебных разбирательств.
Пока дочери писателя выясняют, кому достанутся
права на интеллектуальную собственность, его экс-супруга, 80-летняя Лидия
Федосеева-Шукшина, вновь попала в больницу. Поклонники народной артистки
уверены – всему виной стресс, который пожилая женщина испытывает из-за
постоянных разборок в семье.
Поводов для переживаний у актрисы действительно достаточно: недавно ее дочь Ольга Шукшина обвинила знаменитость в фиктивном
браке с Бари Алибасовым. Вместо того, чтобы поддерживать мать, у которой в столь
преклонном возрасте достаточно проблем со здоровьем, Ольга только подлила масла
в огонь. "Король эпатажа" Бари Алибасов тоже не остался в стороне. Словно
позабыв о тяжелобольной супруге, продюсер с остервенением выясняет отношения с
дочерью Федосеевой-Шукшиной в эфирах ток-шоу на федеральных каналах.
Кажется, что родственники известной актрисы
получают удовольствие от публичных скандалов. Они упиваются громкими
конфликтами и с радостью обсуждают подробности личной жизни на глазах у
миллионов зрителей. Главное – иметь нужный козырь в рукаве, яркий инфоповод,
который станет причиной для очередной телезаварушки. Такое ощущение, будто
попадание Лидии Николаевны в больницу становится для Шукшиных и Алибасова лишь еще
одной возможностью объявить о новом раунде в затянувшейся битве. К сожалению, о
самочувствии народной любимицы ее родные при этом почти не вспоминают.
Я уверен, что большинство телезрителей устали
лицезреть набившего оскомину Бари Каримовича и тех представительниц клана
Шукшиных, которые не вылезают из студий многочисленных ток-шоу. Куда больше
людей интересуют здоровье и покой 80-летней Лидии Николаевны, которую в
очередной раз довели до больничной койки. Так и до кончины недалеко. А ведь эта
актриса стала своего рода живой легендой и народным достоянием. Может быть, ее
на время стоит оградить от общения со скандальными родственниками? Думаю, это
может пойти артистке только на пользу. Я надеюсь, что Шукшины найдут в себе
силы примириться ради благополучия их самой старшей представительницы, которой
сейчас однозначно не хватает мира и спокойствия.