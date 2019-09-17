События, которые сейчас происходят в семье Шукшиных, по накалу страстей с легкостью могут переплюнуть любой роман легендарного Василия Макаровича. Знаменитый классик и представить не мог, что спустя десятки лет его родственники погрязнут в череде скандалов и судебных разбирательств.

События, которые сейчас происходят в семьеШукшиных, по накалу страстей с легкостью могут переплюнуть любой роман легендарногоВасилия Макаровича. Знаменитый классик и представить не мог, что спустя десяткилет его родственники погрязнут в череде скандалов и судебных разбирательств.Пока дочери писателя выясняют, кому достанутсяправа на интеллектуальную собственность, его экс-супруга, 80-летняя ЛидияФедосеева-Шукшина, вновь попала в больницу. Поклонники народной артисткиуверены – всему виной стресс, который пожилая женщина испытывает из-запостоянных разборок в семье.Поводов для переживаний у актрисы действительно достаточно: недавно ее дочь Ольга Шукшина обвинила знаменитость в фиктивномбраке с Бари Алибасовым. Вместо того, чтобы поддерживать мать, у которой в стольпреклонном возрасте достаточно проблем со здоровьем, Ольга только подлила маслав огонь. "Король эпатажа" Бари Алибасов тоже не остался в стороне. Словнопозабыв о тяжелобольной супруге, продюсер с остервенением выясняет отношения сдочерью Федосеевой-Шукшиной в эфирах ток-шоу на федеральных каналах.Кажется, что родственники известной актрисыполучают удовольствие от публичных скандалов. Они упиваются громкимиконфликтами и с радостью обсуждают подробности личной жизни на глазах умиллионов зрителей. Главное – иметь нужный козырь в рукаве, яркий инфоповод,который станет причиной для очередной телезаварушки. Такое ощущение, будтопопадание Лидии Николаевны в больницу становится для Шукшиных и Алибасова лишь ещеодной возможностью объявить о новом раунде в затянувшейся битве. К сожалению, осамочувствии народной любимицы ее родные при этом почти не вспоминают.Я уверен, что большинство телезрителей усталилицезреть набившего оскомину Бари Каримовича и тех представительниц кланаШукшиных, которые не вылезают из студий многочисленных ток-шоу. Куда большелюдей интересуют здоровье и покой 80-летней Лидии Николаевны, которую вочередной раз довели до больничной койки. Так и до кончины недалеко. А ведь этаактриса стала своего рода живой легендой и народным достоянием. Может быть, еена время стоит оградить от общения со скандальными родственниками? Думаю, этоможет пойти артистке только на пользу. Я надеюсь, что Шукшины найдут в себесилы примириться ради благополучия их самой старшей представительницы, которойсейчас однозначно не хватает мира и спокойствия.