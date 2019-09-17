Появляются новые интересные подробности о подвигах Петра Порошенко в бытность президентом. Оказалось, что бывший глава государства, так любивший выпячивать на публике свой патриотизм, виновен в деянии, за которое ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Появляются новые интересные подробности о "подвигах" Петра Порошенко в бытность президентом. Оказалось, что бывший глава государства, так любивший выпячивать на публике свой патриотизм, виновен в деянии, за которое ему может грозить до 15 лет лишения свободы.На Украине выдвинули новые обвинения против Порошенко. Бывшего президента уличили в сдаче трех тысяч квадратных километров территории ополченцам Донецкой республики.Обвинение против Порошенко озвучил экономист Андрней Илларионов. Он напомнил о недавнем интервью бывшего президента газете "Украинская правда". Политик рассказал об отводе украинских подразделений от реки Кальмиус в Донбассе осенью 2014 года, когда были подписаны первые минские соглашения.В начале сентября там стояли 79-я и 95-я бригады. , отметил Илларионов, прямо говорит, что время перемирия было согласовано, чтобы украинские войска отошли на западный берег реки.Таким образом бывший президент признает, что оставил врагу три тысячи километров территории, недоумевает экономист. "Это его собственные слова, этого никто ему не приписывает", – недоумевает Илларионов.Он напомнил, что в последний год президентства Порошенко украинские войска вели тяжелые бои за нейтральную зону. Они смогли отвоевать 24 квадратных километра, но заплатили за это десятками, если не сотнями жизней, возмутился эксперт.Можно сказать, что деяния подпадают под понятие государственная измена. В уголовном законодательстве Украины такие преступления караются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.