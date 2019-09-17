После рассмотрения в первом чтении законопроект Единой России об ограничении продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях направят на обсуждение в регионы. С учетом их мнений документ доработают ко II чтению, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
После рассмотрения в первом чтении законопроект "Единой России" об ограничении продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях направят на обсуждение в регионы. С учетом их мнений документ доработают ко II чтению, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Сейчас представлена концепция нормативно-правового акта, в
случае принятия он будет серьезно доработан ко второму чтению, подчеркнул
парламентарий. По словам Хинштейна, фракция "Единая Россия" соберет
предложения на местах в ходе следующей региональной недели Госдумы.
Помимо прочего, депутатов интересует, какие дополнительные
полномочия нужно дать территориям, какие новые запреты следует ввести на федеральном
уровне. Предложения и мнения по этим вопросам законодатели предлагают высказать
регионам.
"Например, предлагаемый минимальный размер зала
обслуживания: 20 метров. Не уверен, что это оптимальная цифра. Очень важно –
услышать здесь точку зрения субъектов", – сказал Хинштейн, добавив, что
все региональные органы власти поддержали законопроект.
Депутат подчеркнул, что документ регулирует именно
деятельность так называемых наливаек. Хинштейн прокомментировал сообщения в СМИ
и соцсетях, что парламентарии якобы хотят запретить продажу алкоголя в
маленьких барах и кафе.
"Но в них не указано, что речь идет не о маленьких
барах и ресторанах, а о псевдо-кафе, расположенных на первых этажах
многоквартирных жилых домов", – пояснил депутат.
По его словам, каждый месяц в одной лишь Москве открывается
около 10 локальных баров, игнорирующих запрет на торговлю спиртным вечером и
ночью. Власти ничего не могут с ними сделать, посетовал парламентарий.
"Единая Россия" за то, чтобы во дворах появлялись
детские и спортивные площадки, а не пункты продажи алкоголя, сказал Хинштейн.
Депутат уверен, что коллеги-парламентарии одобрят внесенный
единороссами законопроект. Сначала документ должен пройти рассмотрение в
профильном комитете нижней палаты, после чего его вынесут на голосование на
пленарном заседании. Закон против "наливаек" должен быть принят в
ближайшее время, заключил Хинштейн.