После рассмотрения в первом чтении законопроект Единой России об ограничении продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях направят на обсуждение в регионы. С учетом их мнений документ доработают ко II чтению, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

После рассмотрения в первом чтении законопроект "Единой России" об ограничении продажи алкогольных напитков в многоквартирных домах и прилегающих территориях направят на обсуждение в регионы. С учетом их мнений документ доработают ко II чтению, сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.Сейчас представлена концепция нормативно-правового акта, вслучае принятия он будет серьезно доработан ко второму чтению, подчеркнулпарламентарий. По словам Хинштейна, фракция "Единая Россия" соберетпредложения на местах в ходе следующей региональной недели Госдумы.Помимо прочего, депутатов интересует, какие дополнительныеполномочия нужно дать территориям, какие новые запреты следует ввести на федеральномуровне. Предложения и мнения по этим вопросам законодатели предлагают высказатьрегионам."Например, предлагаемый минимальный размер залаобслуживания: 20 метров. Не уверен, что это оптимальная цифра. Очень важно –услышать здесь точку зрения субъектов", – сказал Хинштейн, добавив, чтовсе региональные органы власти поддержали законопроект.Депутат подчеркнул, что документ регулирует именнодеятельность так называемых наливаек. Хинштейн прокомментировал сообщения в СМИи соцсетях, что парламентарии якобы хотят запретить продажу алкоголя вмаленьких барах и кафе."Но в них не указано, что речь идет не о маленькихбарах и ресторанах, а о псевдо-кафе, расположенных на первых этажахмногоквартирных жилых домов", – пояснил депутат.По его словам, каждый месяц в одной лишь Москве открываетсяоколо 10 локальных баров, игнорирующих запрет на торговлю спиртным вечером иночью. Власти ничего не могут с ними сделать, посетовал парламентарий."Единая Россия" за то, чтобы во дворах появлялисьдетские и спортивные площадки, а не пункты продажи алкоголя, сказал Хинштейн.Депутат уверен, что коллеги-парламентарии одобрят внесенныйединороссами законопроект. Сначала документ должен пройти рассмотрение впрофильном комитете нижней палаты, после чего его вынесут на голосование напленарном заседании. Закон против "наливаек" должен быть принят вближайшее время, заключил Хинштейн.