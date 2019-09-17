В Челябинске разыскивают застенчивого грабителя, который не посмел оторвать продавца от разговора по телефону, а потом и вовсе покинул магазин с пустыми руками. Камера наблюдения сняла несостоявшегося налетчика.

В Челябинске разыскивают застенчивого грабителя, который не посмел оторвать продавца от разговора по телефону, а потом и вовсе покинул магазин с пустыми руками. Камера наблюдения сняла несостоявшегося налетчика.Порог торговой точки злоумышленник пересек незадолго после полуночи 16 сентября. Судя по кадрам, он очень нервничал, так что не мог стоять на месте, а все время двигался. Продавщица даже не удостоила молодого человека с пистолетом в руках внимания, она была увлечена телефонным разговором. Тем не менее, женщина успел нажать тревожную кнопку, при это даже не подав виду, что обеспокоена.Терпения грабителя хватило на 15 секунд, после чего он направился к выходу и скрылся. Выйти на его след пока не удалось."Продавец просто "убила" своим равнодушием, продолжая болтать по телефону, даже не удостоила взглядом несостоявшегося грабителя. Униженному и оскорблённому ничего не оставалось, как молча удалиться", — сошлись во мнении пользователи.