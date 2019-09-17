Россияне смогут подавать заявление на отпуск в электронном формате. Такой законопроект был внесен в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, но пока не прошел первое чтение.

Россияне смогут подавать заявление на отпуск в электронном формате. Такой законопроект был внесен в Госдуму в конце июня и должен был вступить в силу с 1 октября, но пока не прошел первое чтение, передает РИА Новости.Проект нацелен на то, чтобы закрепить в Трудовом кодексе в том числе цифровизацию трудовых отношений. Например, сообщения сторон трудового договора могут передаваться как в личном присутствии работника и работодателя, так и путем направления документа по почте или в другом электронном формате.Один из авторов проекта, депутат Гаджимет Сафаралиев заявил, что курс на цифровизацию в России продолжится. По его словам, законопроект примут к Новому году.Парламентарий опроверг сообщения прессы о том, что с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск.