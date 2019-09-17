Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ.Экономическое положение на Украине тяжелое, уровень жизнипадает. Чтобы выправить ситуацию, лидеру Незалежной придется улучшить отношенияс Россией. "Владимир Зеленский признал факты и сделал важный шаг дляразвития двусторонних отношений: сам протянул России оливковую ветвь", -пишет одно из ведущих СМИ Китая Sohu.com.Журналисты напомнили о недавнем обмене пленных, а такжесловах президента Владимира Путина, что Россия и Украина – части одного народа.Кроме того, китайские корреспонденты со ссылкой на один из украинскихтелеканалов сообщили о совместном российско-украинском проекте по строительствугазопроводу на юге Крыма."На вопрос журналистов о суверенитете Крыма один изсотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится подюрисдикцией России", – цитирует Sohu.comпортал "Украина.ру".Между тем журналисты напомнили, что в Крыму продолжают житьграждане Украины, и для их защиты Киев хочет расширять контакты с Москвой. Этодает основание предположить, что поменял свою позицию по Крыму и несобирается враждовать с Россией из-за полуострова."В некотором смысле это означает, что, возможно,Украина отказалась от своих притязаний на полуостров", – резюмируеткитайское издание.Тем не менее, дружелюбных заявлений в адрес Москвы от лидераНезалежной пока не слышно. На недавних переговорах с главой Словакииназвал возвращение "оккупированных территорий" своими основнымизадачами. Он выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.