Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский смягчил позицию в отношении Крыма и не собирается враждовать с Россией за полуостров. Фактически это означает, что Киев отказался от претензий на регион, сообщают влиятельные СМИ.
Экономическое положение на Украине тяжелое, уровень жизни
падает. Чтобы выправить ситуацию, лидеру Незалежной придется улучшить отношения
с Россией. "Владимир Зеленский признал факты и сделал важный шаг для
развития двусторонних отношений: сам протянул России оливковую ветвь", -
пишет одно из ведущих СМИ Китая Sohu.com.
Журналисты напомнили о недавнем обмене пленных, а также
словах президента Владимира Путина, что Россия и Украина – части одного народа.
Кроме того, китайские корреспонденты со ссылкой на один из украинских
телеканалов сообщили о совместном российско-украинском проекте по строительству
газопроводу на юге Крыма.
"На вопрос журналистов о суверенитете Крыма один из
сотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится под
юрисдикцией России", – цитирует Sohu.com
портал "Украина.ру".
Между тем журналисты напомнили, что в Крыму продолжают жить
граждане Украины, и для их защиты Киев хочет расширять контакты с Москвой. Это
дает основание предположить, что поменял свою позицию по Крыму и не
собирается враждовать с Россией из-за полуострова.
"В некотором смысле это означает, что, возможно,
Украина отказалась от своих притязаний на полуостров", – резюмирует
китайское издание.
Тем не менее, дружелюбных заявлений в адрес Москвы от лидера
Незалежной пока не слышно. На недавних переговорах с главой Словакии
назвал возвращение "оккупированных территорий" своими основными
задачами. Он выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.