Договоренности с Россией по Донбассу не должны привести к капитуляции Украины. Такое требование содержится в обращении украинской общественности к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты, ученые и добровольцы предостерегли лидера Незалежной от кабальных соглашений, которые, по их мнению, уничтожат независимость страны.

Договоренности с Россией по Донбассу не должны привести к капитуляции Украины. Такое требование содержится в обращении украинской общественности к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты, ученые и добровольцы предостерегли лидера Незалежной от "кабальных соглашений", которые, по их мнению, уничтожат независимость страны.На ближайшей встрече нормандской четверки планируетсярассмотреть так называемую "формулу Штайнмайера". Зеленскомунапомнили, что она предусматривает закрепление за Донбассом особого статуса ипроведение выборов в Донецкой и Луганской республиках.По мнению волонтера Мирослава Гая, согласие Киева означаеткапитуляцию Украины на российских условиях. Он уверен: уступки Зеленского ещебольше разожгут пламя войны, приведут к еще большим жертвам и поставят крест насуверенитете страны."Происходит очередная попытка России уничтожить Украинукак независимое государство", полагает Гай. Под обращением также подписалисьбывший министр иностранных дел страны Михаил Басараб, экс-депутаты БорисТарасюк и Анна Гопко и другие.От договоренностей с Россией предостерегает ибывший депутат Верховной рады Тарас Стецкив. Он полагает, что на следующихпереговорах нормандской четверки президента Украины обязательно склонят квыполнению минских соглашений.По его мнению, западные страны заставят украинского лидерапровести выборы в Донбассе без передачи границы в руки Киева. Это усугубитраскол внутри украинского общества и приведет к новому витку гражданской войны,предупредил экс-парламентарий.Политик призвал не заключать мир на российскихусловиях. Президенту Владимиру Путину нужно только одно – суверенитет Украины,уверен Стецкив.