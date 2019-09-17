Договоренности с Россией по Донбассу не должны привести к капитуляции Украины. Такое требование содержится в обращении украинской общественности к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты, ученые и добровольцы предостерегли лидера Незалежной от кабальных соглашений, которые, по их мнению, уничтожат независимость страны.
Договоренности с Россией по Донбассу не должны привести к капитуляции Украины. Такое требование содержится в обращении украинской общественности к президенту Владимиру Зеленскому. Эксперты, ученые и добровольцы предостерегли лидера Незалежной от "кабальных соглашений", которые, по их мнению, уничтожат независимость страны.
На ближайшей встрече нормандской четверки планируется
рассмотреть так называемую "формулу Штайнмайера". Зеленскому
напомнили, что она предусматривает закрепление за Донбассом особого статуса и
проведение выборов в Донецкой и Луганской республиках.
По мнению волонтера Мирослава Гая, согласие Киева означает
капитуляцию Украины на российских условиях. Он уверен: уступки Зеленского еще
больше разожгут пламя войны, приведут к еще большим жертвам и поставят крест на
суверенитете страны.
"Происходит очередная попытка России уничтожить Украину
как независимое государство", полагает Гай. Под обращением также подписались
бывший министр иностранных дел страны Михаил Басараб, экс-депутаты Борис
Тарасюк и Анна Гопко и другие.
От договоренностей с Россией предостерегает и
бывший депутат Верховной рады Тарас Стецкив. Он полагает, что на следующих
переговорах нормандской четверки президента Украины обязательно склонят к
выполнению минских соглашений.
По его мнению, западные страны заставят украинского лидера
провести выборы в Донбассе без передачи границы в руки Киева. Это усугубит
раскол внутри украинского общества и приведет к новому витку гражданской войны,
предупредил экс-парламентарий.
Политик призвал не заключать мир на российских
условиях. Президенту Владимиру Путину нужно только одно – суверенитет Украины,
уверен Стецкив.