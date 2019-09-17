Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому возбуждением уголовного дела из-за его слов о территориальной принадлежности Крыма. Все должны запомнить, что полуостров является российской землей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому возбуждением уголовного дела из-за его слов о территориальной принадлежности Крыма. Все должны запомнить, что полуостров является российской землей.Во время пресс-конференции Владимир Жириновский обратил внимание на странное поведение Владимира Зеленского. Тот, как и его предшественник на посту президента Украины Петр Порошенко, а также многие другие украинские политики, отказывается воспринимать факты объективной реальности и настаивает на необходимости захвата Крыма Киевом."То есть президент соседней страны покушается на территориальную целостность России", – оценил подобный выпад лидер ЛДПР. Подобные заявления, подчеркнул Владимир Жириновский, являются уголовным преступлением. И делать для Владимира Зеленского исключение, не замечая его деструктивных выпадов, не стоит. "Надо возбудить уголовное дело против Зеленского", – уверен парламентарий."Крым – это Россия. Надо всем это запомнить раз и навсегда!", – заявил Владимир Жириновский.Материал дополняется.