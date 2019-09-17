В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит сыграл вничью Лионом. Встреча проходила на поле Стад де Люмьер во Франции и завершилась со счетом 1:1.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" сыграл вничью "Лионом". Встреча проходила на поле "Стад де Люмьер" во Франции и завершилась со счетом 1:1.Открыл счет в игре на 42-й минуте нападающий "сине-бело-голубых" Сердар Азмун, которому ассистировал Артем Дзюба. 24-летний иранец стал автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.Во второй половине встречи "львы" восстановили равенство в счете. На 50-й минуте Магомед Оздоев в своей штрафной сбил Мемфиса Депая. Арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал сам голландец.Таким образом, "Зенит" и "Лион" поделили очки. В следующем матче Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака 2 октября примут португальскую "Бенфику", а французы в тот же день на выезде сыгрют с немецкой командой "РБ Лейпциг".