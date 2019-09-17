17.09.2019

2019-09-17 11:45:38

Женщина вывихнула челюсть из-за хохота

Жительница китайского Гуанчжоу

вывихнула себе челюсть

во время путешествия на поезде. Это произошло по той причине, что девушка слишком сильно смеялась.



Пострадавшей оказал помощь врач, ехавший в том же составе. По данным телеканала 360, женщина не могла не только разговаривать, но и закрыть рот. Возлюбленный китаянки рассказал, что ранее она вывихнула челюсть, когда ее рвало. Старая травма могла спровоцировать повторную, пишет .