Супруги Андрей и Екатерина Колпаковы из Санкт-Петербурга приехали в Москву на заработки. Чета устроилась в дом к состоятельному адвокату Давиду Кемуларии. Шесть месяцев они прожили в роскошных апартаментах миллионера – Андрей трудился поваром, а Екатерина домработницей. Теперь в студии программы На самом деле на Первом канале бывшие служащие обвиняют состоятельного работодателя в ужасном преступлении. Шоумен Дмитрий Шепелев попытался разобраться, что именно случилось в квартире богача-адвоката.

Супруги Андрей и Екатерина Колпаковы из Санкт-Петербургаприехали в Москву на заработки. Чета устроилась в дом к состоятельному адвокатуДавиду Кемуларии. Шесть месяцев они прожили в роскошных апартаментах миллионера– Андрей трудился поваром, а Екатерина домработницей. Теперь в студии программы "На самом деле" на Первом канале бывшие служащие обвиняют состоятельного работодателя в ужасном преступлении. Шоумен Дмитрий Шепелев попытался разобраться, что именно случилось в квартире богача-адвоката.По словам Колпакова, через шесть месяцев сотрудничества Кемулария выставилих за дверь ничего не объяснив. Причиной увольнения сталавнезапная беременность Екатерины. Узнав, что домработница носит под сердцеммалыша, миллионер поспешил от нее избавиться.Спустя время в семье Колпаковых родился мальчик, которого назвалиНикита. В студии программы "На самом деле" повар рассказал, что решился наэкспертизу ДНК, так как малыш не был на него похож.Результаты исследования повергли мужчину в шок – Никита рожден не от него. Более того, Колпаков подозревает, чтобиологическим отцом мальчика является Кемулария.Екатерина Колпакова, которая тоже участвовала в съемках сегодняшнеговыпуска ток-шоу "На самом деле", призналась, что у нее был единичный эпизодинтимной близости с Давидом. Якобы она стала жертвой сексуального насилия состороны адвоката. Девушка утверждает, что миллионер угрозами заставил ее молчать.Андрей признался, что боится Давида. Адвокат угрожал бывшемуработнику. Если Колпаковы обнародуют что-либо касающееся личной жизни юриста, то тот ихпо судам затаскает. Якобы Кемулария деспот и садист: адвокат издевался над поваром и его женой, позволял себе унизительные реплики в их адрес.Давид Кемулария, который тоже приехал в студию "На самомделе", отрицает все обвинения. По его словам, Колпаковы вымогали у него двамиллиона рублей. Не получив денег, они решили оклеветать его, уничтожить его репутацию."Я выплатил им аванс, а на следующий день их не было. Яникого ни к чему не склонял. Я ко всем относился уважительно. Она мне позвонилаи сказала, что если я не хочу стать звездой экрана, то я должен ей передать двамиллиона рублей. Я сказал нет", – рассказал оплеванный экс-сотрудниками миллионер в эфире.Для того, чтобы доказать свою невиновность, миллионерпровернул целуй спецоперацию. Адвокат сговорился со своим водителем, которыйбыл вхож в дом Колпаковых. Шофер, действуя по наводке Давида, выкрал соскумаленького Никиты и окурок, который оставил Андрей в пепельнице. Добытыепредметы были отправлены в генетическую лабораторию. Эксперты выяснили, что биологическийматериал на представленных образцах принадлежит отцу и сыну. Андрея являетсяродителем четырехмесячного малыша с вероятностью 99,9%.После обнародования результатов исследования все герои сегодняшнеговыпуска ток-шоу прошли проверку на детекторе лжи. Полиграфподтвердил слова Давида Кемуларии. Андрей и Екатерина Колпаковы, желаяобогатиться, действительно шантажировали миллионера.