Женщина попыталась оказать сопротивление

Женщина попыталась оказать сопротивлениеВ июне этого года в вечернее время в отдел полиции обратилась жительница Гусь-Хрустального, сообщившая, что на улице на нее напал неизвестный мужчина. Правоохранителям потерпевшая пояснила, что незнакомец, проходя мимо, вырвал из ее рук сумку. Женщина попыталась оказать сопротивление, однако злоумышленник ударил её, после чего убежал.Грабителя, 32-летнего местного жителя, оперативники задержали на территории района. Он во всем признался. Часть похищенного имущества вернули собственнице.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.