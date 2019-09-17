В сентябре прошлого пьяная ссора двух братьев закончилась трагедией. 51-летний владимирец , зарезал своего младшего брата подвернувшимся в сарае ножом.

В сентябре прошлого пьяная ссора двух братьев закончилась трагедией. 51-летний владимирец , зарезал своего младшего брата подвернувшимся в сарае ножом.Смерть мужчины наступила в тот же день в больнице от проникающего колото-резанного ранения живота с повреждением внутренних органов.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура