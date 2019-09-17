На просторы интернета попало видео с тревожной подписью "Караул!".

На просторы интернета попало видео с тревожной подписью "Караул!". На видео запечатлены кадры спуска воды из водоема в селе Бавлены Кольчугинского района.Автор видео упрекает администрацию поселка в пособничестве вырубки леса. По его мнению, воду вместе с рыбой из дамбы спустили для строительства на этом месте дороги, по которой будут ездить лесовозы. "Теперь вся рыба помрет в лесу, а весь поселок останется без единственного водоема для рыбалки" - цитата. В администрации Бавленского сельского поселения, на такое заявления отреагировали спокойно. Как пояснила замглавы поселения Анна Семенова, на дамбе начались работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения. Контракт на ремонтные работы заключили на два года. Воду спустили временно. После ремонта водоем будет восстановлен.