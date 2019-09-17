Последствия града в Вязниках попали в социальные сети. В "Подслушано Вязники" жители пишут о разбитых окнах, побитом урожае и цветах.

Последствия града в Вязниках попали в социальные сети. В "Подслушано Вязники" жители пишут о разбитых окнах, побитом урожае и цветах.Град прошел накануне, но затронул не весь район. Кое-где жители наблюдали лишь сильный дождь. Крупного ущерба сельскому хозяйству и имуществу нанесено не было. Метеорологи сообщают о холодном арктическом циклоне, который накрыл Владимирскую область. Всю неделю будут идти дожди, порывы ветра до 16 м/с. До выходных в 33 регионе сохраняется "желтый уровень" опасности.