Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в китайском Пекине, представил официального маскота соревнований. Им оказалась Панда Бин Двэнь-Двэнь, одетая в ледяной костюм.

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в китайском Пекине, представил официального маскота соревнований. Им оказалась Панда Бин Двэнь-Двэнь, одетая в ледяной костюм."Обладая ледяным костюмом, золотым сердцем и любовью ко всем зимним видам спорта, эта панда готова поделиться со всем миром истинным духом Олимпиады", – приводит слова пресс-службы оргкомитета "Интерфакс".Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.