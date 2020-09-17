Визит особо не афишировался, однако по пути Гагарина всюду встречали толпы людей.

17 сентября - особый день в истории Владимирского края. В 1963 году сюда приехал первый космонавт планеты Юрий Гагарин.Во Владимире он посетил Дом Политического просвещения, на Октябрьском проспекте. А затем отправился в Суздаль, где побывал в колонии для девочек. Она находилась в стенах Спасо-Евфимиева монастыря. А экскурсию по Суздалю для Гагарина проводила Алиса Аксёнова. По ее словам, люди вокруг не могли поверить - рядом с ними - живая легенда.- Все кричат "Гагарин!". Троллейбусы остановились. Его посадили в машину, повезли во Владимир. По тем временам это было такое чудо! Гагарин живой!