С 17 по 27 сентября в российских регионах пройдет акция Российского движения школьников Экодежурный по стране. Так, во Владивостоке 19 сентября очистят от мусора берег бухты Лахурная. В акции примут участие более 50 человек, в том числе депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

С 17 по 27 сентября в российских регионах пройдет акция Российского движения школьников "Экодежурный по стране". Так, во Владивостоке 19 сентября очистят от мусора берег бухты Лахурная. В акции примут участие более 50 человек, в том числе депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал провести "генеральную уборку" на Дальнем Востоке. Дети откликнулись на призыв главы правительства.В Карелии РДШ 19 сентября запускает ЮнЭк-марафон. Участвуют эко-команды школьников со всего региона. В рамках акции запланированы экологические уроки эко-субботники и другие мероприятия.В тот же день в Пятигорске в 10 часов школьники соберутся у горы Горячая. Субботник проведут более 50 человек. В Челябинске с 12 до 14 часов по местному времени очистят берега реки Сим от мусора, а 22 сентября в школе №12 пройдет акция по сбору мукулатуры и пластиковых крышек для переработки.В школе №53 в Люберцах 21 сентября в 14 часов проведут уборку и высадку деревьев. В Одинцовском районе в 12 часов школьники очистят от мусора природные территории.В Татарстане региональное отделение РДШ 22 сентября проведет экологический квест в Казани. Он начнется в 15 часов. В Новосибирске 26 сентября активисты РДШ проведут экологический субботник у школы №154.Итоги масштабной акции будут подведены 30 сентября. Призы получат те, кто собрал больше всего мусора и придумал самый оригинальный формат эко-мероприятия.Российское движение школьников создано указом президента Владимира Путина в октябре 2015 года. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе традиционных российских ценностей.