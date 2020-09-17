Как только найдется подрядчик, сообщили в Департаменте здравоохранения области

В Департаменте здравоохранения области ответили на вопрос «Вестей» о судьбе разрушающегося здания.«07.09.2020 г. в единойинформационной системе в сфере закупокразмещена закупка на выполнение работ по строительству амбулатории в поселке имени Воровского. На строительство объекта из областного бюджета выделено более 20 млн. рублей. В настоящее время идут конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Срок выполнения строительно-монтажных работ по контракту – в течение 120 дней.»Ранее "Вести" сообщили о плачевном состоянии здания . По виду и не скажешь, что этот заброшенный дом - действующее лечебное учреждение