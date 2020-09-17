Деньги пошли. Владимирская область получила первый транш на Рпенский проезд. Об этом в четверг сообщаил губернатор Сипягин. Похоже для него строительство Рпенского проезда – дело

Деньги пошли. Владимирская область получила первый транш на Рпенский проезд. Об этом в четверг сообщаил губернатор Сипягин. Похоже для него строительство Рпенского проезда – дело принципа. Как в своё время для Светланы Орловой принципиальной стала постройка Лыбедской магистрали. Первые 500 федеральных миллионов поступят уже в этом году. Деньги выделены из резервного фонда Правительства. Владимир Сипягин,