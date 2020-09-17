Сегодня в экспозиции Успенской церкви "Государев двор в Александровской слободе" прошла официальная церемония пожертвования бюста "Царь Федор Иоаннович".

Сегодня в экспозиции Успенской церкви "Государев двор в Александровской слободе" прошла официальная церемония пожертвования бюста "Царь Федор Иоаннович". Это одна из первых работ антрополога и скульптора Михаила Герасимова. Он изобрёл способ восстановления облика человека по черепу. Благодаря изобретению учёного стало известно, как на самом деле выглядели неандертальцы, Ярослав Мудрый и Иван Грозный.Даритель бюста - дочь автора работы, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Маргарита Герасимова. По её словам, эта скульптура долгое время украшала семейную коллекцию, и расставаться с ней было жалко. Но она понимала, что в музее бюст принесет больше пользы.