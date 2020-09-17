Новая трасса Р-132 «Золоте кольцо» объединила маршрут Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга – Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль.

Во Владимирской области продолжается подготовка к строительству третьей дороги федерального значения. Участок дороги М-7 станет ее частью. Трасса Р-132 «Золоте кольцо»пройдет через Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Гусь-Хрустальный, Рязань, Михайлов, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь , Углич, Ярославль.- Полезная и своевременная инициатива с точки зрения развития внутреннего туризма в России, и во Владимирской области в частности. «Золотое кольцо» – очень популярный маршрут, который станет ещё популярнее с развитием всей необходимой инфраструктуры: гостиниц, учреждений общественного питания, культуры и спорта, благоустройства и, конечно же, дорог. Ведь качественные дороги – залог доступности достопримечательностей для туристов, комфорта, который играет для людей немалую роль в выборе направления поездки. Создание специализированного маршрута гарантирует особую заботу государства о важной для развития туризма автодороге. Для Владимирского региона развитие дорожной инфраструктуры будет иметь ощутимый положительный экономический эффект», – рассказал Владимир Сипягин.Уже готова предварительная оценка инфраструктуры дороги. Специалисты «Упрдор Москва – Нижний Новгород» разрабатывают программу ремонта на 2021-2024 годы.