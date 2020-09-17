В обмен на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов президент России Владимир Путин мог потребовать от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко часть промышленных активов республики. Такое мнение высказал политолог Ярослав Романчук.
В обмен на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов президент России Владимир Путин мог потребовать от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко часть промышленных активов республики. Такое мнение высказал политолог Ярослав Романчук.
По его мнению, Россия может быть заинтересована в банковских активах, а также нефтяной и энергетической промышленности республики. На сегодняшний день все крупные производственные активы в Белоруссии принадлежат государству.
Романчук считает, что что наибольшую заинтересованность Кремля вызывают предприятия "Гродно Азот", "Беларуськалий", Минский завод колесных тягачей, а также Белорусская железная дорога, "Бедарусбанк" и страховые предприятия республики. По мнению эксперта, Кремль не прочь получить в свое управление и проектно-конструкторское бюро "Пеленг", которое разрабатывает системы противовоздушной обороны.
Промышленность Белоруссии находится в тяжелейшем состоянии, констатирует Романчук. Чистая прибыль ключевых предприятий на первые семь месяцев 2020 года обвалилась на 60%, а убытки увеличились в несколько раз. По его словам, больше половины предприятий республики убыточны или низко рентабельны.
Дышит на ладан и банковская система республики. И полтора миллиарда долларов, которые Россия собралась выдать Белорусиси, недостаточны для стабилизации экономики республики, уверен эксперт. Страна нуждается в сумме минимум в три раза больше, пишет Романчук в колонке на странице издания The Insider.
Присоединение Белоруссии к России политолог исключил. Он считает, что Кремль выбрал вариант с экономической экспансией в республику. "Любые военные интервенции сейчас невозможны", – отметил Романчук.
Напомним, что 14 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Лидеры говорили с глазу на глаз четыре часа. Заявлений для прессы и совместной пресс-конференции не было.