В обмен на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов президент России Владимир Путин мог потребовать от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко часть промышленных активов республики. Такое мнение высказал политолог Ярослав Романчук.

В обмен на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов президент России Владимир Путин мог потребовать от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко часть промышленных активов республики. Такое мнение высказал политолог Ярослав Романчук.По его мнению, Россия может быть заинтересована в банковских активах, а также нефтяной и энергетической промышленности республики. На сегодняшний день все крупные производственные активы в Белоруссии принадлежат государству.Романчук считает, что что наибольшую заинтересованность Кремля вызывают предприятия "Гродно Азот", "Беларуськалий", Минский завод колесных тягачей, а также Белорусская железная дорога, "Бедарусбанк" и страховые предприятия республики. По мнению эксперта, Кремль не прочь получить в свое управление и проектно-конструкторское бюро "Пеленг", которое разрабатывает системы противовоздушной обороны.Промышленность Белоруссии находится в тяжелейшем состоянии, констатирует Романчук. Чистая прибыль ключевых предприятий на первые семь месяцев 2020 года обвалилась на 60%, а убытки увеличились в несколько раз. По его словам, больше половины предприятий республики убыточны или низко рентабельны.Дышит на ладан и банковская система республики. И полтора миллиарда долларов, которые Россия собралась выдать Белорусиси, недостаточны для стабилизации экономики республики, уверен эксперт. Страна нуждается в сумме минимум в три раза больше, пишет Романчук в колонке на странице издания The Insider.Присоединение Белоруссии к России политолог исключил. Он считает, что Кремль выбрал вариант с экономической экспансией в республику. "Любые военные интервенции сейчас невозможны", – отметил Романчук.Напомним, что 14 сентября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи. Лидеры говорили с глазу на глаз четыре часа. Заявлений для прессы и совместной пресс-конференции не было.