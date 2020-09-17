Изменения вызваны неравномерной наполняемостью дорожных фондов и местных бюджетов.

Депутаты комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике предлагают перенести сроки уплаты имущественных налогов с декабря на сентябрь.Изменения вызваны неравномерной наполняемостью дорожных фондов и местных бюджетов. По словам депутатов, это приводит к отсутствию необходимых денежных средств в течение года. Теперь дело за Государственной Думой - законопроект владимирских депутатов будет рассмотрен на осенней сессии.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной политике ЗС: «Часто муниципалитеты жалуются на то, что у них наблюдаются кассовые разрывы. Потому что срок уплаты имущественных налогов - 1 декабря. А делать благоустройство или ремонтировать дороги нужно в течение лета. Депутаты предлагают передвинуть срок уплаты имущественных налогов на 1 сентября, что позволит муниципалитетам эффективнее расходовать средства».