Чтобы не оставлять следов на месте преступления, фигуранты надели на руки носки.

В сентябре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов в городе Гусь-Хрустальный в ночное время открыта входная дверь.По указанному адресу был направлен ближайший наряд патрульно-постовой службы, обнаруживший, что дверь магазина повреждена, а рядом со зданием лежит поврежденный платежный терминал. Полицейские незамедлительно приступили к проведению мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.При осмотре местности стражи порядка обратили внимание на двух молодых людей, которые, увидев полицейских, попытались убежать, но были задержаны и доставлены в отдел полиции.Задержанными оказались двое местных жителей 19-и и 26 лет, которые пояснили, что проникли в супермаркет, вынесли платежный терминал на улицу и вскрыли его принесенными с собой инструментами. Чтобы не оставлять следов, злоумышленники надели на руки и на ноги носки. Фигуранты были задержаны в момент, когда покидали место преступления.По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.