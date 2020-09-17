Оппозиционер Светлана Тихановская отвергла возможность повторения украинского сценария в Белоруссии. По ее мнению, ситуации в соседних странах кардинально различаются. Высказывание оппозиционера оценили эксперты.

Оппозиционер Светлана Тихановская отвергла возможность повторения украинского сценария в Белоруссии. По ее мнению, ситуации в соседних странах кардинально различаются. Высказывание оппозиционера оценили эксперты.Политолог Наталия Елисеева отметила, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко совсем не похож на бывшего руководителя Украины Виктора Януковича. Батька отличается более жестким характером.Когда в республике начались протесты, перед Лукашенко было два варианта: поступить как четвертый президент Незалежной или же пойти по пути репрессий. Батька выбрал второй вариант и смог крепко закрепиться во власти, сообщает телеканал "360".Также на Украине был раскол в правящих кругах. К перевороту были причастны олигархи и некоторые чиновники. В Белоруссии же система власти смогла выстоять. В силовых ведомствах действуют согласованно и едино, подчеркнул политолог Николай Сергеев.В конце 2013 года Незалежная выбирала между соглашением с Евросоюзом и жизнью с Россией. В 2020 году в Белоруссии такого выбора не стоит. Там жители республики выступают против результатов президентского голосования.Политолог Класковский рассказал, что украинцы часто выкрикивали лозунги "Подальше от России!". Белорусы же требуют отставки , освобождения политзаключенных, прекращения насилия и новые выборы.Кроме того, митинги в республике носят мирный характер. Эксперт Евгений Прейгерман напомнил о фотографии, где протестующие снимают обувь, чтобы встать на скамейки. "На Украине же достаточно быстро перешли к баррикадам, захватам зданий", – добавил он.