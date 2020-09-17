Гол торпедовца Дмитрия Чернухина вошел в десятку лучших голов августа ОЛИМП - Первенства ПФЛ в сезоне 2020-2021 годов.

Гол торпедовца Дмитрия Чернухина вошел в десятку лучших голов августа ОЛИМП - Первенства ПФЛ в сезоне 2020-2021 годов. Он был забит с матче с "Динамо - 2". Вратарь соперников, выйдя их ворот, вынес мяч прямо на ногу нашему игроку и тот отличным навесным ударом отправил его в сетку ворот соперников перебросив и вратаря, и пытавшегося перехватить мяч защитника. Увы, гол-красавец не помог одержать победу. В том матче "Торпедо" уступило 1: 2.Константин КиреевФото:Pixabay