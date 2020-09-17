Сейчас в больницах хватает средств индивидуальной защиты. Но другая проблема - оборудование выходит из строя.

Сейчас в больницах хватает средств индивидуальной защиты. Но другая проблема - оборудование выходит из строя. Новый переносной электрокардиограф получила вторая городская больница от компании "Дау Изолан".Ситуация в больнице все еще напряженная. Говорить о снижении заболеваемости рано, рассказывает главный врач городской больницы2 Михаил Суханов. В отделении лежат 75 человек, из них 5 детей. Коронавирусом в больнице переболели уже 50 медицинских сотрудников. Сейчас все здоровы, многие вышли на работу.Михаил Суханов, главный врач городской больницы2: «В настоящее время все медики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. У нас даже есть двухмесячный запас СИЗ. Это с нас требуют, и мы этим обеспечены».Но так было не всегда. В разгар пандемии средств индивидуальной защиты не хватало. Компания "Дау Изолан" пришла медикам на помощь. Они получили новые защитные костюмы - удобные и практичные. И другие средства индивидуальной защиты. На этот раз компания подарила медработникам новый переносной электрокардиограф. В период пандемии у больных пневмонией важно контролировать кардиограммы. Чтобы исключить патологию сердца.Ирина Павлова, заместитель главного врача городской больницы2: “На этот момент как раз у наш вышли из строя два переносных электрокардиографа. И я говорю, это было очень актуально, плюс переносной. Он должен быть легким. Он должен иметь аккумуляторы. Чтобы не искать розетку, чтобы это было удобно».По словам генерального директора "Дау Изолан" Сергея Аникина, в планах у компании - и дальше сотрудничать с городской больницей.Сергей Аникин, генеральный директор компании "Дау Изолан": «Благодарность врачам и всему медколлективу больницы2 за самоотверженную работу во время пандемии и за ту борьбу, которую они вели все эти месяцы за здоровье и жизнь жителей нашего региона».Государство не всегда может помочь каждому медучреждениям, уверены в "Дау Изолан". В этом случае на помощь приходит бизнес.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин«Вести-Владимир»