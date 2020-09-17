Озвучены рекомендации для добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.
Озвучены рекомендации для добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 670 человек. С начала эпидемии выявлено 1,079 миллиона инфицированных. Вылечились более 890 тысяч пациентов.
Участвующим в испытании российской вакцины от коронавируса добровольцам нужно соблюдать ряд ограничений. Женщинам нужно повременить с беременностью, в противном случае вакцинация будет приостановлена. Кроме того, за три дня до укола необходимо воздержаться от приема алкоголя.
Переболевший COVID-19 человек не представляет угрозы для окружающих, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщилось, что выздоровевшие пациенты могут выделть вирус в течение трех месяцев.
Коронавирусом в мире заразились 29,57 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 935 тысяч пациентов. В США – 6,6 миллиона зараженных.
Американская вакцина от коронавируса может появиться в течение трех-четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты "очень близки" к созданию препарата.
Коронавирус в Москве
Заболели – 273 273
Умерли – 5 016
Выздоровели – 232 706
Коронавирус в России
Заболели – 1 079 519
Умерли – 18 917
Выздоровели – 890 114
Коронавирус в мире
Заболели – 29 570 990
Умерли – 935 380
Выздоровели – 18 620 833
Статистика коронавируса в России и мире на 17 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
273 273
5 016
232 706
Россия
1 079 519
18 917
890 114
США
6 600 534
182 670
2 780 059
Весь мир
29 570 990
935 380
18 620 833
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