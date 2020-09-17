Озвучены рекомендации для добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса Спутник V. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Озвучены рекомендации для добровольцев, участвующих в испытаниях российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 5 670 человек. С начала эпидемии выявлено 1,079 миллиона инфицированных. Вылечились более 890 тысяч пациентов.Участвующим в испытании российской вакцины от коронавируса добровольцам нужно соблюдать ряд ограничений. Женщинам нужно повременить с беременностью, в противном случае вакцинация будет приостановлена. Кроме того, за три дня до укола необходимо воздержаться от приема алкоголя.Переболевший COVID-19 человек не представляет угрозы для окружающих, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее сообщилось, что выздоровевшие пациенты могут выделть вирус в течение трех месяцев.Коронавирусом в мире заразились 29,57 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 935 тысяч пациентов. В США – 6,6 миллиона зараженных.Американская вакцина от коронавируса может появиться в течение трех-четырех недель, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Штаты "очень близки" к созданию препарата.Коронавирус в МосквеЗаболели – 273 273Умерли – 5 016Выздоровели – 232 706Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 079 519Умерли – 18 917Выздоровели – 890 114Коронавирус в миреЗаболели – 29 570 990Умерли – 935 380Выздоровели – 18 620 833Статистика коронавируса в России и мире на 17 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква273 2735 016232 706Россия1 079 51918 917890 114США6 600 534182 6702 780 059Весь мир29 570 990935 38018 620 833Коронавирус сегодня | | || | | |