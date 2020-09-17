Лесничества Владимирской области получили новую лесопатрульную технику. В преддверии Дня Лесника губернатор посетил Судогодский район с рабочим визитом, куда съехались лесники со всей

Лесничества Владимирской области получили новую лесопатрульную технику. В преддверии Дня Лесника губернатор посетил Судогодский район с рабочим визитом, куда съехались лесники со всей области. В торжественной обстановке Владимир Сипягин вручил лучшим из них грамоты за службу, а руководителям 13-ти лесничеств – ключи от автомобилей марки «Нива». Патрулирование, проверка санитарного состояния леса, а также поиск заблудившихся.