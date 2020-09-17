Конституционная реформа в Белоруссии, которую на встрече с Александром Лукашенко поддержал Владимир Путин, выглядит тем шагом, который может устроить и белорусского лидера, и тех, кто выходит протестовать против него. Однако некоторые эксперты считают, что такое решение может привести и к обратным результатам.

Конституционная реформа в Белоруссии, которую на встрече с Александром Лукашенко поддержал Владимир Путин, выглядит тем шагом, который может устроить и белорусского лидера, и тех, кто выходит протестовать против него. Однако некоторые эксперты считают, что такое решение может привести и к обратным результатам.Академический директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), профессор Университета Витовта Великого в Каунасе (Литва) Татьяна Чулицкая высказала свое мнение об идее Александра Лукашенко провести конституционную реформу. От этой инициативе она явно не в восторге.По словам эксперта, аналогичные чувства испытывает и сам белорусский народ, который "категорически не настроен принимать подобные предложения". Татьяна Чулицкая напомнила, что до этого момента никакого геополитического характера марши недовольных действующим главой государства в Белоруссии не носили.Люди, напомнила она, по большей части не выступали ни за сближение с Россией, ни за выбор европейского пути. Главным их требованием было вытащить Александра Лукашенко из президентского кресла.Все может измениться только из-за репутации белорусского лидера у протестного населения. "Можно ожидать радикализации настроений, появится антироссийская риторика, протестное движение приобретет черты национально-освободительного", – предупредила Татьяна Чулицкая.Александр Лукашенко, отправляясь на переговоры в Россию, надеялся сбить протесты, однако, судя по всему, рискует спровоцировать более радикальные требования недовольных. При этом выходящих на улицы людей он уже успел настроить против России.