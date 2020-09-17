В Коврове горел магазин. ЧП случилось на улице Щеглова. Опасность усиливалась в связи с тем, что магазин находится в жилом доме. Спасателям пришлось посреди ночи эвакуировать 10-ть жильцов.

В Коврове горел магазин. ЧП случилось на улице Щеглова. Опасность усиливалась в связи с тем, что магазин находится в жилом доме. Спасателям пришлось посреди ночи эвакуировать 10-ть жильцов. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. Светлана Барашкова, и. о. начальника пресс-службы МЧС области: По предварительной информации дознавателей МЧС, возгорание началось в холодильном