Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил младшего сына Николая в Россию. Наследнику лидера небезопасно находиться в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил младшего сына Николая в Россию. Наследнику лидера небезопасно находиться в республике.Вот уже несколько недель в стране не утихают акции протеста. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы для участия в шествиях против действующего режима. В ряде городов акции жестко подавляются сотрудниками силовых ведомств.На фоне политического кризиса Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета. Службы президента решили, что молодому человеку будет некомфортно учиться в заведении, администрация которого осудила насилие на протестах.Бывший сотрудник КГБ рассказал, что сына лидера Белоруссии отправили в Россию в обстановке строгой секретности. Сейчас молодой человек находится в посольстве в Москве. Вероятно, он будет учиться в российской столице дистанционно, под вымышленным именем."Николай – уязвимое место президента", – подчеркнул источник.По данным сайта "Комсомольская правда", Александр Лукашенко рассматривает для своего наследника сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Ведь сам политик тоже в прошлом окончил подобный вуз в Белоруссии.Известно, что Николай увлекается биологией и даже выиграл несколько олимпиад. Если молодой человек сдаст экзамены за одиннадцатый класс экстерном, то у него есть все шансы поступить в столичную академию уже в ближайшее время.Отметим, что предпочитает не говорить о матери младшего сына. По слухам, Николая родила его личный врач Ирина Абельская. Примечательно, что президент с 1975 года женат на Галине Желнерович.Александр Лукашенко впервые вывел Николая в свет, когда ребенку исполнилось три года. С тех пор мальчик часто сопровождал отца на мероприятиях. Наследник политика уже знаком с лидером России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.