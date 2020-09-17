Владимирские ребята участвуют в соревнованиях по 22 компетенциям.

В финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) побеждает сборная из Владимирской области. В нее вошли студенты колледжей и Ковровской государственной технологической академии, молодые рабочие Ковровского электромеханического завода и школьники-юниоры, победители регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Они участвуют в соревновании по 22 компетенциям.Золото в соревнованиях получил Алексей Спиречев в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов». Даниил Тимошенков получил третье место. Оба студента представляют Ковровский электромеханический завод.Бронзу заработала и Виктория Пряхина, студентка Владимирского авиамеханического колледжа, в компетенции «Охрана труда».- Стоит отметить, что Владимирская область не просто включилась в это движение, но и совершила настоящий рывок в непрерывной подготовке рабочих кадров. Это подтверждают и высокие награды национальных соревнований, которые завоёвывают наши талантливые ребята, и хорошие результаты обеспечения квалифицированными кадрами отраслей региональной экономики», – подчеркнула директор Департамента образования Владимирской области Ольга Беляева.Деловая программа финала проходит в дистанционном формате. Зрители и участники из любой точки России и мира смогут присоединиться к мероприятию в режиме онлайн, где ведущие профессионалы и эксперты нашей страны обсуждают условия для подготовки квалифицированных специалистов. Посмотреть мероприятия можно по ссылке https://conference.worldskills.ru/nf/sessions.Финал чемпионата продлится до 21 сентября.