Владимирцам рекомендуют иметь при себе зонт и тепло одеться. На область идет непогода. В ближайшие 2-4 часа регион накроет гроза с сильным дождем. Также в области поднимется сильный ветер,

Владимирцам рекомендуют иметь при себе зонт и тепло одеться. На область идет непогода. В ближайшие 2-4 часа регион накроет гроза с сильным дождем. Также в области поднимется сильный ветер, местами его порывы будут достигать 20 м/с. Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие метеоусловия сохранятся в нашем регионе вечером 17 сентября