Застройщиком дома в Коммунаре, который превысил разрешенную этажность занялись Следственный комитет и прокуратура. Напомним, с 2018 года дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за того,

Застройщиком дома в Коммунаре, который превысил разрешенную этажность занялись Следственный комитет и прокуратура. Напомним, с 2018 года дольщики не могут въехать в свои квартиры из-за того, что высотку на Центральной построили с нарушением этажности. В доме №19 на 2 этажа больше положенного. В заложниках ситуации оказались 94 участника долевого строительства. Как установила прокуратура, заключившим договоры