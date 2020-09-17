Занимавшиеся благоустройством придомовой территории в в городе Коломна Московской области рабочие заглянули в в канализационный колодец и увидели там труп, передает сайт . На теле ..
<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2020-pod-moskvoj-nashli-v-kolodce-trup.html" target="_blank">Под Москвой нашли в колодце труп</a> - Занимавшиеся благоустройством придомовой территории в в городе Коломна Московской области рабочие заглянули в в канализационный колодец и увидели там труп, передает сайт . На теле ..
[url=https://33live.ru/novosti/17-09-2020-pod-moskvoj-nashli-v-kolodce-trup.html]Под Москвой нашли в колодце труп[/url] - Занимавшиеся благоустройством придомовой территории в в городе Коломна Московской области рабочие заглянули в в канализационный колодец и увидели там труп, передает сайт . На теле ..